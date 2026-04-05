Россия и Танзания запустят прямые рейсы

Министр транспорта Танзании объявил о запуске прямых рейсов с Россией

Министр транспорта Танзании Макаме Мняа Мбарава объявил о запуске прямых рейсов с Россией. Его комментарий приводит ТАСС.

«Я могу сказать, что правительства Танзании и России работают над запуском прямых рейсов. И я уверен, что он состоится как можно скорее на пользу народов двух стран», — заявил собеседник агентства.

При этом он указал, что точные даты запуска пока неизвестны, поскольку в настоящее время стороны ведут работы над «рядом моментов в соответствии с международными стандартами».

Ранее также сообщалось, что власти Сейшел обратились к российской авиакомпании «Аэрофлот» с вопросом о запуске круглогодичных прямых рейсов.