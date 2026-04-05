Россия и Танзания запустят прямые рейсы

17:03, 5 апреля 2026

Министр транспорта Танзании объявил о запуске прямых рейсов с Россией
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Martin Sanchez / Unsplash

Министр транспорта Танзании Макаме Мняа Мбарава объявил о запуске прямых рейсов с Россией. Его комментарий приводит ТАСС.

«Я могу сказать, что правительства Танзании и России работают над запуском прямых рейсов. И я уверен, что он состоится как можно скорее на пользу народов двух стран», — заявил собеседник агентства.

При этом он указал, что точные даты запуска пока неизвестны, поскольку в настоящее время стороны ведут работы над «рядом моментов в соответствии с международными стандартами».

Ранее также сообщалось, что власти Сейшел обратились к российской авиакомпании «Аэрофлот» с вопросом о запуске круглогодичных прямых рейсов.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Тигр растерзал и сожрал пожилого мужчину

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    В США раскрыли причины задержания самых опасных украинцев

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Все новости
