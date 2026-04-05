08:58, 5 апреля 2026

Россиян предупредили об опасности заразиться сразу пятью болезнями из-за одного укуса

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: KPixMining / Shutterstock / Fotodom  

Один клещ может переносить сразу до пяти опасных инфекций. Об опасности для россиян из-за одного укуса предупредила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева, передает ТАСС.

«В Сибири клещи переносят не только клещевой энцефалит и боррелиоз, но также риккетсиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. От укуса одного клеща можно заразиться сразу несколькими инфекциями», — уточнила эксперт. По ее словам, при нападении на человека сразу нескольких клещей риск инфицирования увеличивается.

Из-за клещевого энцефалита поражается нервная система. Боррелиоз может затронуть кожу, суставы, сердце и нервную систему. Риккетсиоз проявляется сыпью и лихорадкой, анаплазмоз и эрлихиоз — поражением клеток крови.

Ермолаева отметила, что боррелиоз у клещей встречается чаще, чем энцефалит. Она уточнила, что городские клещи не отличаются от лесных по зараженности различными инфекциями.

Ранее россиян призвали не преуменьшать риски заражения от клещей-гигантов. Речь о виде «хиаломма», такие паукообразные способны преследовать своих жертв.

