Специализирующийся на тайном проникновении самолет США заметили в небе над Ираном

Над Ираном пролетел специализирующийся на тайном проникновении C-295W ВВС США

Специализирующийся на тайном проникновении на территорию противника и эвакуации модернизированный самолет C-295W Военно-воздушных сил (ВВС) США был замечен на предельно малой высоте в небе над Ираном. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

В публикации указано, что данный борт стоит на вооружении специализированной секретной 427-й эскадрильи специальных операций (427th SOS), которая входит в состав Командования специальных операций ВВС США (AFSOC). Уточняется, что эскадрилья не фигурирует в открытых списках американских подразделений.

«На спасение летчиков подняли буквально всех», — заметили авторы канала.

Ранее стало известно, что во время спасательной операции на территории Ирана США уничтожили два собственных транспортных самолета, чтобы не оставить их противнику. По какой-то причине они не смогли покинуть территорию Исламской Республики, из-за чего было принято решение об их уничтожении.

О том, как американским военным удалось спасти второго пилота F-15E, уничтоженного в Иране, рассказал глава США Дональд Трамп.