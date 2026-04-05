Sunday Times: Россия стремится истощить американские системы ПВО на спецоперации

Россия изменила тактику в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и теперь стремится истощить системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно британскому изданию The Sunday Times.

В частности, удары армии России направлены на то, чтобы истощить американские системы ПВО Patriot, говорится в материале. Об этом журналистам заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил украинской армии, полковник Юрий Игнат.

Он пожаловался на то, что удары армии России становятся все более изнурительными для Вооруженных сил Украины. «У нас заканчиваются ракеты Patriot», — добавил Игнат и выразил мнение, что если Киеву не поставят ракеты, то страна рискует лишиться критически важной инфраструктуры.

Стратегия России, по-видимому, работает, пришли к выводу в издании. Авторы материала также пояснили, что Вашингтон перенаправил ракеты Patriot для защиты стран Персидского залива в ходе конфликта с Ираном.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем Patriot. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке может еще больше ослабить поддержку Киева со стороны США.