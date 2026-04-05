15:21, 5 апреля 2026

Стало известно об ухудшении состояния перенесшего инфаркт бывшего тренера «Зенита»

Adevarul: Состояние перенесшего инфаркт Мирчи Луческу ухудшилось
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Состояние бывшего главного тренера петербургского «Зенита» Мирчи Луческу, перенесшего инфаркт, ухудшилось. Об этом стало известно Adevarul.

Уточняется, что супруга и внучка тренера находятся в больнице. В ближайшее время туда должен приехать сын тренера Рэзван Луческу, который тренирует греческий ПАОК.

29 марта Луческу почувствовал себя плохо перед отъездом сборной Румынии, которую он тренировал, на товарищеский матч со Словакией. 80-летнего специалиста собирались выписывать, но 3 апреля у него случился инфаркт.

Помимо работы в сборной Румынии, Луческу известен тем, что возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017. Также специалист 12 лет работал с донецким «Шахтером», который привел к победе в Кубке УЕФА в 2009 году.

