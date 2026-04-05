Пассажирка сошедшего с рельсов под Ульяновском поезда рассказала о стекле во рту

После схода с рельсов семи вагонов поезда под Ульяновском женщинам и детям помогли выбраться наружу мужчины, ехавшие вместе с ними, для чего им пришлось разбить окно наверху. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала одна из пассажирок поезда.

«Во рту стекло у меня было, прополоскала быстренько, и потом нас начали мальчики вытаскивать из поезда», — поделила она впечатлениями. В результате инцидента женщина получила ушибы ребер, также ей зашивали голову, а когда привезли в больницу, то давление из-за стресса было 190 на 120.

Инцидент произошел утром 3 апреля в Челябинской области. По состоянию на 4 апреля в региональных стационарах оставались 23 пострадавших (один — в тяжелом состоянии), в том числе пятеро детей. В общей сложности при крушении получили различные травмы 55 человек.

Основной версией аварии стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна, под которым подразумевается излом рельса. К нему могли привести сразу несколько причин. Изъятые фрагменты полотна направили на криминалистическую экспертизу, о возможности постороннего вмешательства не сообщалось.