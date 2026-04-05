Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:05, 5 апреля 2026Мир

Стремящийся захватить связанные с Россией суда Лондон столкнется с сюрпризом

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Лондон стремится захватить суда, связанные с Россией, и эти его попытки не останутся без ответа. Такое обещание дал посол России в Великобритании Андрей Келин, добавив, что британская сторона столкнется с сюрпризом, передает РИА Новости.

В марте британское правительство разрешило своим военным подниматься на борт судов, которые находятся под санкциями и следуют транзитом через территориальные воды страны. Также Лондон планирует перекрыть Ла-Манш для попавших под ограничения судов. Все меры направлены на борьбу с «теневым флотом», который якобы перевозит российские энергоресурсы.

«Такое решение не останется без ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом», — заявил дипломат.

Келин обратился к Британии с призывом «хорошо подумать» о последствиях своих шагов и о том, что они планируют делать с незаконно захваченными судами и их грузами. Судовладельцы непременно обратятся в суд, из-за чего последуют огромные издержки, предупредил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с нефтяными танкерами РФ словами «как двигались, так и двигаются».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok