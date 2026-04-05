Трампа обвинили в намерении совершить военное преступление

Постпредство Ирана: Трамп намерен совершить военное преступление

Постоянное представительство Ирана при ООН указало, что недавние заявления президента США Дональда Трампа свидетельствуют о намерениях Вашингтона совершить военное преступление. Соответствующий пост появился на странице представительства в социальной сети X.

«Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление», — посчитали в постпредстве.

Ранее Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Американский глава назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации. В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».