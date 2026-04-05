10:42, 5 апреля 2026Наука и техника

Ученые заявили о поглощении самой яркой кометы года

ИКИ РАН: Самую яркую комету года C/2026 A1 поглотило Солнце
Майя Назарова
СюжетМагнитные бури:

Кадр: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Самая яркая комета года C/2026 A1 прекратила свое существование, ее поглотило Солнце, к которому она приблизилась. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

В ИКИ РАН отметили, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне. Крупные фрагменты могли упасть на поверхность звезды.

Часть пылевого хвоста кометы была оторвана и вытеснена давлением света во внешнюю корону. Там она полностью рассеется в ближайшее время, подчеркнули ученые.

До этого стало известно, что Землю накрыли магнитные бури уровня G1-G2. Эксперты сочли вспышечную активность на Солнце как умеренную, однако на данный момент она находится в зоне риска.

Ранее россиянам рассказали об опасности радиационного шторма.

