Ученые заявили о поглощении самой яркой кометы года

ИКИ РАН: Самую яркую комету года C/2026 A1 поглотило Солнце

Самая яркая комета года C/2026 A1 прекратила свое существование, ее поглотило Солнце, к которому она приблизилась. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

В ИКИ РАН отметили, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне. Крупные фрагменты могли упасть на поверхность звезды.

Часть пылевого хвоста кометы была оторвана и вытеснена давлением света во внешнюю корону. Там она полностью рассеется в ближайшее время, подчеркнули ученые.

