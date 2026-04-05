В ДНР более полумиллиона человек остались без электричества

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре Донецка, сообщил премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Чертков в Telegram.
Всего в результате атаки без электричества остались более 500 тысяч человек, сейчас энергетики работают на месте ЧП, происходит запитывание по резервным схемам, в ряде районов постепенно возобновляется подача электроэнергии.
«Специалисты продолжат работать на объектах до полного восстановления. Буду держать вас в курсе», — сообщил Чертков.
Ранее ВСУ предприняли попытку контратаковать в Гришино ДНР. Они использовали тяжелую западную технику, рассказал глава региона Денис Пушилин.