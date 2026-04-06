Пушилин: ВСУ использовали тяжелую западную технику для контратак в Гришино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаковать в Гришино Донецкой народной республики (ДНР). Они использовали тяжелую западную технику, рассказал глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«В Гришино противник пытался контратаковать, использовав тяжелую технику Abrams и Bradley», — поделился Пушилин. По его словам, российским военнослужащим удалось отбить эту контратаку и разобраться с ситуацией.

Он также сообщил, что российские войска продвинулись к Новой Александровке и Васильевке.

Ранее Пушилин сообщил о продвижении Вооруженных сил России в Красном Лимане.