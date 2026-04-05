Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 5 апреля 2026Мир

В Иране предрекли разрушение США из-за похожих на спасение пилота F-15E миссий

Галибаф: Еще три операции, похожие на спасение пилота F-15E, разрушат США
Майя Назарова

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Еще три операции, похожие на спасение пилота F-15E, разрушат США. Такой исход предрек спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает РИА Новости.

К своему посту в X по этой теме Галибаф прикрепил фотографию американской техники, сбитой во время операции по спасению второго пилота F-15E.

До этого официальный представитель центрального штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари рассказал, что США потеряли самолет при попытке спасти пилота F-15.

По информации иранских властей, американская армия использует C-130 Hercules для перевозки грузов, личного состава, а также в специальных операциях.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось спасти второго пилота F-15E, уничтоженного на этой неделе в Иране. По информации главы Белого дома, в спасательной операции участвовали десятки самолетов. Трамп уверял, что жертв в той операции не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Названы недостатки купеобразного кроссовера Haval

    Тревел-блогер описал афганцев фразой «благосклонно настроены к гостям из России»

    В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

    Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok