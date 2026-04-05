В Иране предрекли разрушение США из-за похожих на спасение пилота F-15E миссий

Галибаф: Еще три операции, похожие на спасение пилота F-15E, разрушат США

Еще три операции, похожие на спасение пилота F-15E, разрушат США. Такой исход предрек спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает РИА Новости.

К своему посту в X по этой теме Галибаф прикрепил фотографию американской техники, сбитой во время операции по спасению второго пилота F-15E.

До этого официальный представитель центрального штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари рассказал, что США потеряли самолет при попытке спасти пилота F-15.

По информации иранских властей, американская армия использует C-130 Hercules для перевозки грузов, личного состава, а также в специальных операциях.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось спасти второго пилота F-15E, уничтоженного на этой неделе в Иране. По информации главы Белого дома, в спасательной операции участвовали десятки самолетов. Трамп уверял, что жертв в той операции не было.