В Севастополе военные сбили две воздушные цели

21:40, 5 апреля 2026Россия

Развожаев: В Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и военные Черноморского флота отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, было сбито две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, они были поражены в Нахимовском районе. Спасательная служба Севастополя проинформировала, что гражданские объекты не получили повреждений.

Ранее 5 апреля в Севастополе осколки дрона повредили воздушную линию электропередачи (ЛЭП). В результате из-за обломков сбитого беспилотника оказались обесточены несколько микрорайонов и населенных пунктов.

