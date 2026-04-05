20:44, 5 апреля 2026Мир

В США возмутились грубым обращением Трампа к Ирану

Подполковник в отставке Дэвис: Иран уничтожит инфраструктуру союзников США
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отреагировал на недавний пост американского президента Дональда Трампа, в грубой форме призвавшего иранцев открыть Ормузский пролив. Поведением лидера страны он возмутился в социальной сети X.

По мнению Дэвиса, этот пост Трампа и разрушения, которыми он угрожает иранцам, не заставят Иран капитулировать. «Почти наверняка это приведет к тому, что наши союзники в регионе столкнутся с уничтожением своей энергетической и инфраструктурной базы в результате ответного удара Ирана», — предостерег эксперт.

Ранее Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Американский глава назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации. В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».

Постоянное представительство Ирана при ООН назвало недавние заявления Трампа подстрекательством к террору.

