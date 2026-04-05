Володин раскрыл вступившие в силу законы о защите финансовых прав граждан

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл, что нововведения, направленные на защиту финансовых прав граждан, вступили в силу 1 апреля. Его слова приводятся на сайте Госдумы.

Еще один вступивший в силу закон регулирует начисление процентов, штрафов и комиссий по потребительским кредитам и займам сроком до года. С 1 апреля их максимальный размер ограничен 100 процентами от суммы основного долга, благодаря чему общий долг не может превышать двукратный размер займа.

Володин напомнил, что с 2025 года депутаты приняли 58 федеральных законов, направленных на улучшение регулирования финансового рынка.

По прогнозам в 2026 году в России вырастет количество личных банкротств. Причиной этого станут долговая нагрузка и ужесточившаяся кредитная политика банков.