Забравшего деньги у Долиной курьера потерпевшие узнавали по паролю

Забравшего деньги у Долиной курьера Цырульникову потерпевшие узнавали по паролю

Анжела Цырульникова во время заседания суда. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Забравшего деньги у певицы Ларисы Долиной курьера Анжелу Цырульникову потерпевшие узнавали по паролю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что женщина при встрече называла кодовые слова, установленные телефонными мошенниками. Данные фразы позволяли понять, что деньги следует передать ей.

«Неустановленные лица... сообщали потерпевшим кодовые слова для идентификации Цырульниковой», — говорится в документе.

В феврале сообщалось, что Московский областной суд на три месяца увеличил срок наказания забравшей деньги у певицы Ларисы Долиной курьеру Анжеле Цырульниковой.

28 ноября 2025 года суд огласил приговор четырем мошенникам, обманувшим Ларису Долину.

Фигуранты — Андрей Основа, курьер Анжела Цырульникова, а также Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, — входили в состав ОПГ, вымогавшей деньги у россиян от лица сотрудников полиции и банков.