13:49, 5 апреля 2026Спорт

Женщина родила ребенка во время матча НХЛ

Женщина родила ребенка во время матча НХЛ между «Эдмонтоном» и «Вегасом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Perry Nelson / Imagn Images / Reuters

Женщина родила ребенка во время матча НХЛ между «Эдмонтон Ойлерс» и «Вегас Голден Найтс». Об этом эфире заявил комментатор игры Джек Майклс, сообщает Sport24.

Он уточнил, что роды прошли на территории «Роджерс Плэйс», домашней арены «Ойлерс». Подробностей комментатор не уточнил.

Матч прошел в ночь на воскресенье, 5 апреля. Победу со счетом 5:1 одержал «Вегас».

Ранее российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин сделал хет-трик в матче с «Флорида Пантерс». Игра завершилась со счетом 9:4 в пользу «пингвинов».

