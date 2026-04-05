Женщина родила ребенка во время матча НХЛ между «Эдмонтон Ойлерс» и «Вегас Голден Найтс». Об этом эфире заявил комментатор игры Джек Майклс, сообщает Sport24.

Он уточнил, что роды прошли на территории «Роджерс Плэйс», домашней арены «Ойлерс». Подробностей комментатор не уточнил.

Матч прошел в ночь на воскресенье, 5 апреля. Победу со счетом 5:1 одержал «Вегас».

Ранее российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин сделал хет-трик в матче с «Флорида Пантерс». Игра завершилась со счетом 9:4 в пользу «пингвинов».