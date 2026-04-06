Командир российского спецназа рассказал об испытании Европой новых технологий в зоне СВО

Алаудинов: Европейские страны испытывают новые технологии в зоне СВО

Европейские страны испытывают новые технологии в зоне спецоперации (СВО), заявил командир спецназа Апти Алаудинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Запад «подпитывает» украинские войска. Как указал военный, Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают вид, что «у них мало обеспечения».

«Все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования уже на нашей, нынешней войне», — подчеркнул политик.

Ранее Алаудинов заявил, что страны Европы пытаются вести гибридную экономическую войну против России. Он подчеркнул, что о войне Евросоюза против России говорят атаки на компрессорные станции, которые обеспечивают поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в направлении Турции. По его мнению, за этими операциями стоят ЕС и Англия.