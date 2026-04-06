Армии США предсказали разрушение

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Конфликт в Иране показал политизацию армии США

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в США наблюдается политизация армии, когда Вооруженные силы защищают не страну, а отдельного политика. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Джонсон подчеркнул, что американская армия превращается в преторианскую гвардию вместо легионеров.

«И в данном случае это действительно началось всерьез при Бараке Обаме, продолжилось при Байдене и при Трампе тоже. <…> Это чрезвычайно опасно, потому что, на мой взгляд, это переход той черты, которая приведет к разрушению армии», — предсказал экс-аналитик ЦРУ.

По мнению эксперта, для президента США Дональда Трампа текущая ситуация складывается по негативному сценарию. Он напомнил, что иранцы сбили F-15 и вертолет Black Hawk. «Это просто напоминание о том, что рассказ Трампа о полном поражении Ирана не совсем оправдывается», — заключил Джонсон.

Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на срок 45 дней. При этом источники Axios признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».