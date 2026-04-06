Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 6 апреля 2026

Армии США предсказали разрушение

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Конфликт в Иране показал политизацию армии США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в США наблюдается политизация армии, когда Вооруженные силы защищают не страну, а отдельного политика. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Джонсон подчеркнул, что американская армия превращается в преторианскую гвардию вместо легионеров.

«И в данном случае это действительно началось всерьез при Бараке Обаме, продолжилось при Байдене и при Трампе тоже. <…> Это чрезвычайно опасно, потому что, на мой взгляд, это переход той черты, которая приведет к разрушению армии», — предсказал экс-аналитик ЦРУ.

Материалы по теме:
«Он хочет закрыть гештальт» Почему Трамп хочет вторгнуться на Кубу, чем это ему грозит и как отразится на украинском конфликте?
Сегодня
США начали спецоперацию в Иране. Американцы ищут экипаж сбитого истребителя. КСИР уже заявил о пленении одного летчика
3 апреля 2026

По мнению эксперта, для президента США Дональда Трампа текущая ситуация складывается по негативному сценарию. Он напомнил, что иранцы сбили F-15 и вертолет Black Hawk. «Это просто напоминание о том, что рассказ Трампа о полном поражении Ирана не совсем оправдывается», — заключил Джонсон.

Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на срок 45 дней. При этом источники Axios признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok