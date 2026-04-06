Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

Посол РФ Келин заявил о британском следе в атаке ВСУ на Брянск и Ленобласть

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Великобритания заинтересована в интенсификации действий на Украине. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Келин отметил, что Лондон не стремится к спасению жизней в результате вывода украинских войск из Донбасса. По его мнению, в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России прослеживается британский след. В частности, в ударах по Брянску, а также в атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ленинградскую область.

«Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий. Недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске — наглядный этому пример», — отметил он.

Ранее Келин заявил, что Британия стала прямым участником конфликта в Иране. Это произошло, когда Лондон разрешил американским самолетам использовать британские базы для ударов по Ирану.