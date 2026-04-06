Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:41, 6 апреля 2026Мир

Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

Посол РФ Келин заявил о британском следе в атаке ВСУ на Брянск и Ленобласть
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Андрей Келин. Фото: Reuters

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Великобритания заинтересована в интенсификации действий на Украине. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Келин отметил, что Лондон не стремится к спасению жизней в результате вывода украинских войск из Донбасса. По его мнению, в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России прослеживается британский след. В частности, в ударах по Брянску, а также в атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ленинградскую область.

«Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий. Недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске — наглядный этому пример», — отметил он.

Ранее Келин заявил, что Британия стала прямым участником конфликта в Иране. Это произошло, когда Лондон разрешил американским самолетам использовать британские базы для ударов по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok