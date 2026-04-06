10:30, 6 апреля 2026

Бывшему зампреду правительства российского региона насчитали взяток на 41 миллион рублей

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение бывшему заместителю председателя правительства Ивановской области в получении взяток на общую сумму в 41 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела в отношении экс-чиновника завершено. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, отметили в СК. После ознакомления обвиняемого с материалами дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении предполагаемых взяткодателей также завершено.

По версии следствия, с ноября 2022 по декабрь 2024 года зампред ивановского правительства вместе с коллегами из регионального департамента ЖКХ договорился с двумя представителями коммерческих компаний о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Нужным подрядчикам отдавались тендеры на выполнение работ, за что чиновник получал вознаграждение. Следствие насчитало взяток на 41 миллион рублей, также ему были оказаны услуги имущественного характера на 2,5 миллиона рублей.

Имущество обвиняемого на сумму более 10 миллионов рублей арестовано. Сам он тоже находится под стражей.

Уголовные дела бывшего начальника департамента ЖКХ Ивановской области и его заместителя еще расследуются.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела за получение взятки в 10 миллионов рублей в отношении министра тарифной политики Красноярского края Алексея Ананьева.

