Бывший принц Эндрю испортил выходные младшему брату

Бывший принц Эндрю вынудил младшего брата праздновать Пасху в доме садовника

Принц Эдвард, самый младший брат короля Карла III, и его супруга Софи были вынуждены арендовать коттедж для отдыха на пасхальные выходные, потому что бывший принц Эндрю отказался освобождать их резиденцию в поместье Сандрингем. Об этом сообщает The Sun.

62-летний принц Эдвард планировал праздновать Пасху в особняке Вуд-Фарм, куда после выселения из резиденции Роял-Лодж временно переехал бывший принц Эндрю. Однако теперь он, по информации источников, тянет с переездом. Как сообщил инсайдер, хотя Эндрю выселили из Виндзора, теперь у него фактически два дома в Сандрингеме, и он «ездит туда-сюда». Это вызывает неудобства для других членов семьи. Принц Эдвард даже навестил брата, чтобы поторопить его с переездом в соседний Марш-Фарм, где с осени идет ремонт.

Дворец настаивает, что переезд должен был завершиться к Пасхе, которую в Великобритании отмечают 5 апреля. Однако из-за задержек выходные принца Эдварда и его семьи были испорчены. Ему пришлось снять на территории поместья коттедж Гарденс-Хаус, бывший домик садовника. В высокий сезон он стоит до 41 тысячи фунтов стерлингов в неделю (около 530 тысяч рублей). При этом дом находится близко к главному зданию поместья, которое в это время года открыто для туристов.

