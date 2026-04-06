Бывший принц Эндрю испортил выходные младшему брату

17:14, 6 апреля 2026Из жизни

Бывший принц Эндрю вынудил младшего брата праздновать Пасху в доме садовника
Антонина Черташ
Принц Эдвард (в центре). Фото: Stringer / Anadolu / Getty Images

Принц Эдвард, самый младший брат короля Карла III, и его супруга Софи были вынуждены арендовать коттедж для отдыха на пасхальные выходные, потому что бывший принц Эндрю отказался освобождать их резиденцию в поместье Сандрингем. Об этом сообщает The Sun.

62-летний принц Эдвард планировал праздновать Пасху в особняке Вуд-Фарм, куда после выселения из резиденции Роял-Лодж временно переехал бывший принц Эндрю. Однако теперь он, по информации источников, тянет с переездом. Как сообщил инсайдер, хотя Эндрю выселили из Виндзора, теперь у него фактически два дома в Сандрингеме, и он «ездит туда-сюда». Это вызывает неудобства для других членов семьи. Принц Эдвард даже навестил брата, чтобы поторопить его с переездом в соседний Марш-Фарм, где с осени идет ремонт.

Дворец настаивает, что переезд должен был завершиться к Пасхе, которую в Великобритании отмечают 5 апреля. Однако из-за задержек выходные принца Эдварда и его семьи были испорчены. Ему пришлось снять на территории поместья коттедж Гарденс-Хаус, бывший домик садовника. В высокий сезон он стоит до 41 тысячи фунтов стерлингов в неделю (около 530 тысяч рублей). При этом дом находится близко к главному зданию поместья, которое в это время года открыто для туристов.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Раннее бывшего британского принца Эндрю заметили в автомобиле с загадочной женщиной на заднем сиденье. Опального младшего брата Карла III сняли по дороге в поместье Марш-Фарм.

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Топливо в Германии подорожало до новых максимумов

    Захарова обвинила Японию в помощи нацистскому режиму

    Зеленский обратился к западным партнерам после ударов ВС России

    Актриса Рубцова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

    ФСИН прокомментировала данные о суициде второго террориста «Крокуса»

    Москвичам рассказали о погоде на Пасху

    Россияне раскрыли представления об идеальном отпуске

    В МИД раскрыли число погибших от атак ВСУ российских медиков

    Звезда «Слова пацана» похвастался умением построить дом и провести проводку

    Все новости
