Украинский военный Деркач рассказал о бесполезности канадских винтовок Colt

Канадские винтовки Colt клинят при малейшем загрязнении, рассказал украинский боец, попавший в плен, Анатолий Деркач. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, их выдают военнослужащим в 1-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Colt… В нашем полку выдавали канадское оружие», — отметил он.

Деркач считает, что автомат Калашникова намного превосходит западное оружие. Он добавил, что при малейшем загрязнении натовская винтовка клинит.

Ранее российский боец сообщил, что он и его группа заполучили в качестве трофеев чешские винтовки CZ BREN 2. По его словам, солдаты ВСУ сами принесли и отдали автоматы.