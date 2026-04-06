03:47, 6 апреля 2026

Украинский военный Деркач рассказал о бесполезности канадских винтовок Colt
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Канадские винтовки Colt клинят при малейшем загрязнении, рассказал украинский боец, попавший в плен, Анатолий Деркач. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, их выдают военнослужащим в 1-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Colt… В нашем полку выдавали канадское оружие», — отметил он.

Деркач считает, что автомат Калашникова намного превосходит западное оружие. Он добавил, что при малейшем загрязнении натовская винтовка клинит.

Ранее российский боец сообщил, что он и его группа заполучили в качестве трофеев чешские винтовки CZ BREN 2. По его словам, солдаты ВСУ сами принесли и отдали автоматы.

