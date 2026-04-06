00:11, 6 апреля 2026Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло

Shot: При атаке ВСУ на Новороссийск пострадали пять человек, включая двоих детей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до пяти. В частности, пострадали двое детей, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, трое взрослых пострадали при ударе ВСУ по многоэтажному жилому дому, который был нанесен около 22:40. «В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже. Площадь возгорания — 46 квадратов», — говорится в сообщении.

Еще один дрон упал на пристройку к дому — в результате осколочные ранения получили двое детей, их госпитализировали. Там также возник пожар общей площадью 15 квадратных метров.

Ранее сообщалось о троих пострадавших.

