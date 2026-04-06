Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на многоэтажку в Новороссийске

В результате атаки Вооруженных сил Украины на жилой многоэтажный дом в Новороссийске несколько человек пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Три человека, предварительно, пострадали от падения БПЛА на многоэтажку в Новороссийске», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие — две женщины и один мужчина. Они были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

О том, что ВСУ атаковали многоэтажку в Новороссийске, стало известно вечером 5 апреля. В результате удара начался пожар.