23:43, 5 апреля 2026

Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на многоэтажку в Новороссийске

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате атаки Вооруженных сил Украины на жилой многоэтажный дом в Новороссийске несколько человек пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Три человека, предварительно, пострадали от падения БПЛА на многоэтажку в Новороссийске», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие — две женщины и один мужчина. Они были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

О том, что ВСУ атаковали многоэтажку в Новороссийске, стало известно вечером 5 апреля. В результате удара начался пожар.

