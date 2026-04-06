13:53, 6 апреля 2026Экономика

Дружественная России страна попала в критическую ситуацию из-за нехватки топлива

RTVI: Бензин на черном рынке Кубы подорожал почти в десять раз
Кирилл Луцюк

Фото: Norlys Perez / Reuters

После того как США лишили Кубу возможности получать нефть из Венесуэлы и Мексики, на территории этого островного государства расцвел черный рынок. Об этом сообщило RTVI.

По его данным, Куба в состоянии самостоятельно добывать только 40 тысяч баррелей нефти при ежедневной потребности в 100 тысяч баррелей. Как следствие, на ее топливном рынке сложилась критическая ситуация. Официальные заправки работают через мобильное приложение Ticket, и очередь на получение 20 литров бензина растягивается более чем на месяц.

Официально бензин на Кубе стоит 1,3 доллара за литр. Однако нелегальные перекупщики продают это горючее на черном рынке по 8-12 долларов. Кроме того, места на так называемых туристических АЗС продаются по 20-40 долларов. Прибыль посредников доходит до 500 долларов в день.

Кроме того, дефицит электроэнергии вынудил больницы перейти на работу от генераторов, а в магазинах и домах кубинцев массово портятся продукты питания. Ситуацию, которая сложилась на острове из-за действий США, местные жители сравнивают с тем, что происходило в концентрационных лагерях.

Ранее стало известно, что Гавана будет получать драгоценные киловатты с плавучей электростанции, которую к берегам Кубы отправили власти Турции.

