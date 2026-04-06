Экс-премьер Польши выступил с неожиданным призывом к Украине

15:41, 6 апреля 2026Мир

Экс-премьер Польши Миллер: Украине стоит согласиться на территориальные уступки
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Украине стоит согласиться на территориальные уступки. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью Wirtualna Polska.

«На месте украинских властей я пошел бы на такое решение, пусть временное, но гарантирующее, что они перестанут стрелять. (...) Я вообще не понимаю этого упрямства, когда речь идет о территориях», — подчеркнул Миллер.

Политик также выступил с призывом «как можно скорее» заключить мирное соглашение. По его словам, территориальные потери — не самый страшный сценарий для Украины. Миллер подчеркнул, что мирный сценарий необходим Польше, Украине, России и всей Европе.

Ранее военный эксперт Маркус Райснер заявил, что Украине придется отказаться от территорий при любом сценарии завершения конфликта с Россией.

