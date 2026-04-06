Эстонская разведка не стала исключать пролет БПЛА ВСУ через страну

Кивисельг: Эстония не исключает пролета БПЛА ВСУ над территорией республики

Разведка Эстонии не стала исключать пролет украинских беспилотников через республику для ударов по России. Слова главы разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга передает Baltmews.

«Мы рекомендовали выбирать трассы так, чтобы они [БПЛА] не проходили через воздушное пространство Эстонии, однако полностью исключить такие случаи невозможно», — заявил Кивисельг.

По его словам, на движение украинских беспилотников в воздушном пространстве Эстонии якобы может влиять работе российской противовоздушной обороны.

25 марта дрон врезался в объект критической инфраструктуры в эстонской деревне Аувере и взорвался. Аналогичный инцидент произошел в Литве, где власти официально заявили, что залетевший на их территорию беспилотник был украинским.