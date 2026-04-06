12:21, 6 апреля 2026

Эстонская разведка не стала исключать пролет БПЛА ВСУ через страну

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Разведка Эстонии не стала исключать пролет украинских беспилотников через республику для ударов по России. Слова главы разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга передает Baltmews.

«Мы рекомендовали выбирать трассы так, чтобы они [БПЛА] не проходили через воздушное пространство Эстонии, однако полностью исключить такие случаи невозможно», — заявил Кивисельг.

По его словам, на движение украинских беспилотников в воздушном пространстве Эстонии якобы может влиять работе российской противовоздушной обороны.

25 марта дрон врезался в объект критической инфраструктуры в эстонской деревне Аувере и взорвался. Аналогичный инцидент произошел в Литве, где власти официально заявили, что залетевший на их территорию беспилотник был украинским.

