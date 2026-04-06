09:47, 6 апреля 2026Мир

Европу назвали игровым полем трех лидеров

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Европа рискует стать игровым полем для президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил президент Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, передает Der Spiegel.

«Европа, в которой самые медлительные диктуют темпы или отдельные государства могут блокировать все своим вето, станет пешкой в ​​руках Трампа, Путина и Си Цзиньпина», — подчеркнул политик.

По словам Вебера, кризис вокруг притязаний Трампа на Гренландию продемонстрировал, насколько сильна Европа, когда она действует «оперативно, сплоченно и единым голосом», отстаивая свои интересы.

18 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы направить европейские войска в Гренландию для участия в военных учениях.

    Последние новости

    Стало известно о смерти российского генерала при крушении самолета в Крыму

    Дачников предупредили о частых причинах для штрафов

    Женщина родила ребенка в самолете во время посадки

    Россиянам раскрыли способ обнаружить скрытую камеру смартфоном

    В сети восхитились фигурой внучки Михаила Боярского в бикини

    С российского бизнеса увеличат сборы за электроэнергию

    Россиянка не выжила из-за одного действия мужа

    Водителям напомнили о риске лишиться прав из-за кефира и конфет

    79-летний ведущий сообщил о возвращении рака и показал фото из больницы

    Депутат Рады заявил о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Все новости
