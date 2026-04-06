Европу назвали игровым полем трех лидеров

Лидер ЕНП Вебер: Европа станет пешкой для Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Европа рискует стать игровым полем для президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил президент Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, передает Der Spiegel.

«Европа, в которой самые медлительные диктуют темпы или отдельные государства могут блокировать все своим вето, станет пешкой в ​​руках Трампа, Путина и Си Цзиньпина», — подчеркнул политик.

По словам Вебера, кризис вокруг притязаний Трампа на Гренландию продемонстрировал, насколько сильна Европа, когда она действует «оперативно, сплоченно и единым голосом», отстаивая свои интересы.

18 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы направить европейские войска в Гренландию для участия в военных учениях.