Хинштейн отреагировал на приговор бывшему губернатору Курской области

Хинштейн назвал приговор бывшему губернатору Смирнову «приговором коррупции»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал «приговором масштабной коррупции» решение суда по делу экс-главы региона Алексея Смирнова. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Ленинский районный суд Курска 6 апреля приговорил Алексея Смирнова к 14 годам лишения свободы по делу о взятках.

«Приговор Смирнову — это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы. Будем делать все, чтобы выжигать ее каленым железом, тем более что сегодняшний приговор — отнюдь не финальный», — отреагировал Хинштейн.

2 апреля бывший губернатор Курской области признал вину в полном объеме по делу о взятке в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году Смирнов получил 22 миллиона рублей от предпринимателей, занимающихся строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной и ремонтом школ.

Смирнов также заключил сделку со следствием и дал показания на своего предшественника Романа Старовойта, сообщив, что тот получал взятки в пакетах с едой.