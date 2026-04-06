Участник телешоу в одних трусах начал пытать себя на сцене и шокировал зрителей

Участник шоу «Британия ищет таланты» Патерсон упал животом на мышеловки

Участник популярного телешоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent) на канале ITV Лерой Патерсон разделся на сцене и начал пытать себя. Об этом сообщает Daily Mail.

В начале номера Патерсон снял с себя футболку и джинсы и остался в одних трусах. Затем он подошел к мату, на котором лежали мышеловки, и упал на них животом. После этого участник шоу сел на стул, на котором были деревянные доски с гвоздями.

Члены жюри и зрители, шокированные выступлением, закричали от ужаса. В конце номера Патерсон пробежал между рядами работающих бритв. В результате он получил множественные порезы.

Выступление Патерсона ошеломило и пользователей сети. «Он псих», — прокомментировал номер комментатор под ником stevebristoluk. Другой участник обсуждения с ником alltvukshows заявил, что участник шоу зашел слишком далеко. «Это точно не талант», — написал он. «Разве это талант? Полная глупость», — выразил мнение Scotthopper1.

Ранее сообщалось, что в эфире шоу «Британия ищет таланты» показали номер с подвешенным на крюках мужчиной. Экстремальное выступление заставило зрителей испытать ужас.