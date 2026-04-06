Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:43, 6 апреля 2026

Иран обвинил Трампа в угрозах военными преступлениями

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить электростанции и мосты в Иране могут расцениваться как военные преступления. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в социальной сети X.

«Президент Соединенных Штатов как высшее должностное лицо своей страны публично угрожал совершить военные преступления — деяние, которое повлечет за собой его личную уголовную ответственность перед Международным уголовным судом и любым компетентным национальным судом», — написал дипломат.

По словам замглавы иранского МИД, подобные действия американского лидера нарушают положения Римского статута Международного уголовного суда, призванного защищать гражданскую инфраструктуру в условиях вооруженного конфликта.

Ранее глава Белого дома пригрозил разбомбить мосты и электростанции в Иране, если Ормузский пролив не будет открыт.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok