Иран обвинил Трампа в угрозах военными преступлениями

Замглавы МИД Ирана Гарибабади: Трамп угрожает совершить военные преступления

Угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить электростанции и мосты в Иране могут расцениваться как военные преступления. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в социальной сети X.

«Президент Соединенных Штатов как высшее должностное лицо своей страны публично угрожал совершить военные преступления — деяние, которое повлечет за собой его личную уголовную ответственность перед Международным уголовным судом и любым компетентным национальным судом», — написал дипломат.

По словам замглавы иранского МИД, подобные действия американского лидера нарушают положения Римского статута Международного уголовного суда, призванного защищать гражданскую инфраструктуру в условиях вооруженного конфликта.

Ранее глава Белого дома пригрозил разбомбить мосты и электростанции в Иране, если Ормузский пролив не будет открыт.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.