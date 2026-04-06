Известного маньяка уличили в новом преступлении

16:18, 6 апреля 2026

В США доказали, что убитая 51 год назад девушка была жертвой маньяка Теда Банди
Антонина Черташ
В США маньяка Теда Банди уличили в новом преступлении спустя 51 год после его совершения. Об этом сообщает Mirror.

Лора Энн Эйм пропала в Хэллоуин 1974 года, после того как отлучилась с вечеринки в местный магазин. Через месяц тело нашли на обочине шоссе: девушка была связана, избита и раздета. Следователи давно подозревали, что Банди причастен к этому преступлению, он и сам перед казнью устно признавался в содеянном. Однако, чтобы официально закрыть дело, требовалось больше улик. Теперь, благодаря анализу ДНК удалось доказать вину одного из самых известных и жестоких убийц в истории США, на счету которого не менее 30 жертв.

В момент убийства Банди жил в Солт-Лейк-Сити и изучал право в Университете Юты. Его арест в 1975 году вызвал широкий общественный резонанс, поскольку внешне привлекательный и обаятельный мужчина не вписывался в образ хладнокровного убийцы.

Ранее в США при помощи анализа ДНК идентифицировали найденные в 1985 году останки женщины. Она оказалась жертвой маньяка по прозвищу «вампир-насильник».

