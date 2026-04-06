09:06, 6 апреля 2026Спорт

Капризов оформил хет-трик в матче НХЛ

Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче НХЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marc DesRosiers / IMAGN Images / Reuters

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 6 апреля, и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Миннесоты». Третья шайба Капризова стала победной, он отличился за две минуты до финальной серены. В составе «Уайлд» голом также отметился россиянин Владимир Тарасенко.

Капризов довел число голов в нынешнем сезоне до 43. В его активе также 44 ассиста в 75 матчах регулярного чемпионата,

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Россиянин получил «Колдер Трофи» в 2021-м, в том же году вошел в символическую сборную новичков сезона. Кроме того, он дважды вызывался на Матч звезд НХЛ.

