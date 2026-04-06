Экономика
12:53, 6 апреля 2026Экономика

Китайские компании поймали на тайной вербовке сотрудников

Вячеслав Агапов

Фото: Qilai Shen / In Pictures Ltd. / Corbis via Getty Images

Китайские компании поймали на тайной вербовке сотрудников производителей полупроводников на Тайване. Об этом со ссылкой на Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня (Ministry of Justice Investigation Bureau, MJIB) сообщает South China Morning Post (SCMP).

Ведомство начало расследование против 11 компаний. Их обвиняют в незаконном переманивании на работу тайваньских специалистов в полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслях. Власти Тайваня подозревают, что незаконный наем сотрудников проводился через подставные фирмы, которые скрывали свое китайское происхождение.

По данным SCMP, в Китае растет конкуренция за квалифицированных сотрудников в отрасли из-за соперничества с США за лидерство в сфере искусственного интеллекта. В то же время в самом Тайване борются с утечкой мозгов в Китай.

Ранее в The Wall Street Journal предупредили, что мировое производство чипов может сократиться из-за перебоев с поставками гелия, вызванных войной на Ближнем Востоке. Гелий играет ключевую роль в охлаждении оборудования по производству микросхем для систем на основе искусственного интеллекта. В то же время его предложение на мировых рынках снижается из-за уменьшения экспорта природного газа из Катара.

