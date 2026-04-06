Комплект поставки штурмового АК-12 в «Мультикаме» показали на фото

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:10, 6 апреля 2026Наука и техника

Комплект поставки укороченного АК-12К в расцветке «Мультикам» показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Укороченный автомат Калашникова АК-12К, разработанный для штурмовых и разведывательных подразделений, комплектуют прибором малошумной стрельбы и сумкой для магазинов. На снимки, демонстрирующие комплектацию автомата, обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото показан автомат в расцветке «Мультикам». Отмечается, что это один из АК-12К, поставленных Вооруженным силам России в 2026 году. На снимке можно заметить восемь магазинов, одну модульную сумку для их переноски, оружейный ремень 6Ш124 и прибор малошумной стрельбы 6Ч60.

Укороченный автомат отличается стволом длиной 290 миллиметров. Такая деталь повышает удобство применения оружия в условиях ограниченного пространства. АК-12К без магазина и принадлежностей весит 3,4 килограмма.

Ранее в апреле концерн «Калашников» сообщил, что производство АК-12К нарастили на 15 процентов относительно плана 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    В Одессе введут трудовую повинность

    Серийный поджигатель уничтожил имущество россиян на несколько миллионов рублей

    В российском городе поплыли машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok