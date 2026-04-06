Минобороны выпустило заявление после удара ВСУ по крупному портовому городу в России

Минобороны: ВСУ ночью атаковали Новороссийск, ранены мирные жители

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью на 6 апреля атаковали жилые дома в Новороссийске, ранены мирные жители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Украинскими БПЛА ночью 6 апреля атакована и гражданская инфраструктура города Новороссийск, включая многоквартирные и частные жилые дома», — говорится в сообщении.

В результате ударов по жилым домам ранения получили мирные жители, в том числе дети. Точное число пострадавших в оборонном ведомстве не указали.

Об атаке на портовый город стало известно ранее 6 апреля. Сообщалось, что один из беспилотников упал на жилой дом. Последствия ночных ударов попали на видео.

По последним данным, в результате атаки на Новороссийск пострадали 10 человек.