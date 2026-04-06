19:26, 6 апреля 2026

Москвичей предупредили о снеге

Синоптик Ильин: Москву ожидают дожди, снег и заморозки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В ближайшее время в Москве и области ожидается резкое ухудшение погоды. В столичный регион придут дожди, мокрый снег и ночные заморозки, об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с 360.ru.

Согласно прогнозам, днем в начале недели температура составит плюс 4-9 градусов, а к четвергу опустится до плюс 2-7 градусов. «Со среды по пятницу, когда температура воздуха будет принимать отрицательные значения, ночью возможен снег, в утренние часы — мокрый снег с дождем», — рассказал Ильин.

В ночь на среду температура приблизится к нулю, а в четверг и пятницу достигнет минус 2 градусов. Также ожидается северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, который ослабнет к выходным. Холодная погода начнет отступать в выходные.

Ранее стало известно, что четверг, 9 апреля, станет самым холодным днем в Москве на этой неделе.

