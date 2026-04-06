Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 6 апреля 2026Мир

На Западе дали США два совета по переговорам с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США перед переговорами с Ираном должны вывести войска с Ближнего востока и отстранить спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа от переговорного процесса. С таким заявлением в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Есть два условия, прежде чем США смогут рассчитывать на какой-либо успех в этих "переговорах": 1) Отстранить Уиткоффа от процесса, поскольку никто больше не будет доверять ему и вести с ним переговоры. 2) Объявить о полном выводе американских войск с Ближнего Востока», — написал эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп на самом деле не ведет переговорами с иранцами, а просто бредит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok