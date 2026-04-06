На Западе дали США два совета по переговорам с Ираном

Профессор Малинен: США должны вывести войска с Ближнего Востока

США перед переговорами с Ираном должны вывести войска с Ближнего востока и отстранить спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа от переговорного процесса. С таким заявлением в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Есть два условия, прежде чем США смогут рассчитывать на какой-либо успех в этих "переговорах": 1) Отстранить Уиткоффа от процесса, поскольку никто больше не будет доверять ему и вести с ним переговоры. 2) Объявить о полном выводе американских войск с Ближнего Востока», — написал эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп на самом деле не ведет переговорами с иранцами, а просто бредит.