Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:24, 6 апреля 2026Наука и техника

На Западе назвали ключевое преимущество российского «Багульника-82»

Defence Blog: Робот «Багульник-82» с минометом «исключает из уравнения» расчет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «НРТК»

Российская робототехническая платформа «Багульник-82», оснащенная модулем с минометом, позволяет «исключить из уравнения» минометный расчет, который может попасть под ответный огонь. Ключевое преимущество робота назвало западное издание Defence Blog.

Отмечается, что комплекс на гусеничном шасси получил систему автоматического заряжания. После выстрела перезарядку осуществляет манипулятор. Благодаря этому роботизированный миномет ведет огонь без участия расчета. Машиной управляют дистанционно.

«[Робот] может позволить командирам размещать средства неприцельного огня в местах, которые слишком опасны или слишком открыты для занятия пилотируемыми командами», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В марте Министерство обороны России сообщило, что на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции применяют наземные робототехнические комплексы «Курьер» для снабжения передовых подразделений Вооруженных сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числе погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok