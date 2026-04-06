6 апреля 2026

Назван способ защитить желудок в путешествии

Эксперт Сайно: В путешествиях желудок первым реагирует на изменения в пище
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Miles Willis / Getty Images

Экзотические продукты и перемена климата могут вызвать расстройство пищеварения, предупредила доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно. Способ защитить желудок в путешествиях она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалистки, изменение привычного рациона во время заграничных поездок может вызвать непредсказуемую реакцию организма. Смена климата тоже может повлиять на работу организма и вызвать дискомфорт.

«Желудочно-кишечный тракт первым реагирует на все изменения в пище и воде», — отметила она. Кроме того, в ряде регионов Азии, Африки и Латинской Америки опасность представляют не только еда, но и вода из-под крана, поэтому безопаснее пить бутилированную.

Эксперт подчеркнула, что к поездке важно подготовиться заранее и взять с собой базовый набор лекарств. В список необходимых средств входят сорбенты, регидранты для восстановления водно-солевого баланса, спазмолитики от боли и ферменты для улучшения пищеварения.

Ранее врачи Кейтлин Хиппли и Эрин Палински-Уэйд развеяли популярные мифы о сахарном диабете. Так, они указали, что диабетикам не запрещено есть фрукты, но нужно быть осторожными с диетическими продуктами без сахара.

