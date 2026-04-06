07:44, 6 апреля 2026Экономика

Названа самая подешевевшая рыба в России

Глава ВАРПЭ Зверев: Пикша стала самой подешевевшей рыбой в России в начале года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

С начала года пикша оказалась самой подешевевшей рыбой на российском рынке. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его слова приводит РИА Новости.

С января оптовая стоимость этого вида рыбы на внутреннем рынке сократилась в среднем на 5,4 процента, а за 12 месяцев — на 17,5 процента, уточнил он. В результате сейчас килограмм пикши в России можно приобрести в опте за 350 рублей, констатировал Зверев.

Главными причинами удешевления популярной в стране рыбы Зверев назвал увеличение предложения за счет урожайных поколений 2022-2023 годов и преобладание более мелких особей в регионе вылова — Северо-Западного федерального округа. Еще одним фактором стало повышение общего допустимого улова, резюмировал Зверев.

В конце прошлого года стало известно о возобновлении сотрудничества России и Норвегии по рыболовству в Баренцевом море. Эти страны совместно управляют запасами трески, пикши, а также других видов рыб с 1976 года. Достигнутое соглашение позволило отечественным рыбакам осуществлять промысел не только в российской экономической зоне, но и в норвежской.

