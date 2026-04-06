Глава ОВА Лысак: Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

Одесса подверглась массированной атаке беспилотников, об этом сообщил глава Одесской военной областной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его информации, зафиксированы попадания в Киевском и Приморском районах, на месте работают оперативные службы.

Как отмечает Telegram-канал Одесса Info, над Одесской областью было зафиксировано как минимум 15 беспилотников, работали силы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

