13:52, 6 апреля 2026

Поклонская объяснила смену христианского имени на языческое

Поклонская заявила, что сменила имя на языческое для безопасности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила смену имени на Радведу. Об этом она порассуждала в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале.

«Это было связано с обеспечением безопасности, поэтому что я очень часто езжу. Крым, Москва и еще какие-то республики на территории России. И билеты естественно оформляю на свое имя. Кроме того со мной ездит и дочь и… В рамках этого я решила, что нужно чуть-чуть изменить и запутать, чтобы не было желающих поехать вместе со мной. Такие факты уже были», — объяснила она.

По ее словам, украинские радикалы, а также «элементы преступного мира» получают вознаграждение за то, чтобы осуществлять за ней слежку. Помимо того, бывший депутат сообщила, что в тех местах, где она находилась, устанавливали взрывные устройства.

Поклонская добавила, что ее безопасность обеспечивает Росгвардия. Также она напомнила, что человек имеет право на смену имени в любом возрасте.

Бывший прокурор Крыма объявила о «разрыве отношений с христианством» в 2025 году. При этом она отметила, что относится к любой религии с уважением. Затем выяснилось, что Поклонская начала исповедовать язычество и сменила имя на Радведу. По ее словам, новое имя означает «утренняя заря» или «звезда».

После смены имени Поклонская заявила о травле и многочисленных оскорблениях со стороны украинских блогеров.

