Поклонская примерила три провокационных образа

Экс-прокурор Крыма Поклонская на интервью примерила три провокационных образа

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак примерила три провокационных образа. Работа стилистов и визажистов была представлена на YouTube-канале.

Собчак во время беседы поделилась, что хочет преобразить Поклонскую. По этой причине на интервью пригласили звездного стилиста Анастасию Соломеину.

«Увидим сегодня три образа. (...) Вы получили совсем размытое от меня ТЗ (техническое задание — прим. «Ленты.ру»), что хочется увидеть в трех образах Наталью. Образ с кожей значит — ночной портье и так далее. Хочется увидеть ее деловой, самой красивой депутатшей-политиком, назовем это так», — поделилась Собчак. Для третьего образа, как утверждает Соломеина, для Поклонской отобрали камзол из фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», с критикой которого выступала экс-прокурор Крыма. Как отметила стилист Соломеина, она вдохновлялась также моделями с показов модельера Джона Гальяно.

В первом варианте Поклонская предстала в стиле «женщины-Чингисхана». Второй образ был роковым — экс-прокурор была в кожаном пальто и в блондинистом парике. Собчак пошутила, что Поклонской «очень идет легкий БДСМ».

В третьем образе Поклонская была с пышной прической на голове и в историческом камзоле.

До этого экс-прокурор Крыма объяснила свой уход от христианства к язычеству.

Скандал вокруг фильма «Матильда» разразился в 2016 году. Поклонская утверждала, что картина, в которой рассказывается о романе балерины Матильды Кшесинской и наследника российского престола Николая Александровича, в будущем Николая II, оскорбляет чувства верующих в связи с канонизацией императора. Поклонская, в частности, просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение. Депутат говорила, что специалисты сделали комплексную экспертизу материалов фильма. По ее результатам стало понятно, что созданный в «Матильде» образ Николая II не соответствует образу канонизированного императора.