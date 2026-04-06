Ценности
20:45, 6 апреля 2026

Популярная российская блогерша сделала пластику всего тела

Российская блогерша Карина Каспарян сделала липоскульптурирование всего тела
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Кадр: @karinakasparyants

Популярная российская блогерша Карина Каспарян объяснила внезапное желание сделать пластику. Ролики опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает два миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом karinakasparyants разместила ролик, в котором предстала в халате на фоне больничной палаты. В блоге она призналась, что решилась на липоскульптурирование всего тела при весе 60 килограммов.

По ее словам, при данном весе около 22 килограммов составляет жир. При этом Каспарян уточнила, что с помощью маленьких разрезов ей будут выкачивать вещество из живота, бедер, спины, ног, рук, подбородка и холки. «Я вечно пыталась это изменить. С 15 лет у меня такая ситуация, я перепробовала кучу диет, потом начала придерживаться здорового образа жизни. Но животом я не была довольна никогда», — подчеркнула Каспарян.

Несмотря на то, что раньше звезда в своих влогах озвучивала, что она против коррекции внешности, теперь блогерша изменила свое мнение. «Мышление меняется», — заявила она.

Юзерша отметила, что за последние годы дважды стала матерью, что также ухудшило качество ее тела. «И вот настало время признаться, что я сама не могу, но скрывать от вас не хочу», — высказалась она.

Ранее в апреле 55-летняя телеведущая сделала популярную процедуру на ягодицах вместо лица и пожалела.

