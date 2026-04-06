Популярная специя оказалась связана со снижением риска болезней сердца

Добавки куркумина и пиперина поддерживают здоровье сердца

Добавки на основе куркумина в сочетании с пиперином могут снижать воспаление, улучшать обмен веществ и поддерживать здоровье сердца. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы рассмотрели 20 исследований с участием пациентов с различными состояниями — от метаболического синдрома до сердечно-сосудистых заболеваний. В большинстве работ отмечалось снижение маркеров воспаления, включая С-реактивный белок и интерлейкин-6, а также улучшение показателей окислительного стресса. Это означает, что комбинация куркумина и пиперина может влиять на ключевые процессы, связанные с развитием хронических заболеваний.

Кроме того, у пациентов с нарушениями обмена веществ наблюдалось снижение уровня глюкозы и инсулинорезистентности, а также улучшение липидного профиля — снижались триглицериды и «плохой» холестерин. В ряде исследований у людей после инфаркта или операций на сердце также уменьшались показатели повреждения тканей.

Авторы подчеркивают, что добавка показала хорошую переносимость и не вызывала серьезных побочных эффектов. Однако для окончательных выводов необходимы более крупные и длительные исследования.

