11:10, 6 апреля 2026Наука и техника

Поступившая в зону СВО российская «Скорлупа» оказалась серийной

НПЦ «Ушкуйник»: Проект оптоволоконного БЭК «Скорлупа» изначально был серийным
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский проект оптоволоконного безэкипажного катера (БЭК) «Скорлупа» изначально был серийным. Об этом ТАСС рассказал советник директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Евгений Мандельштам.

По его словам, в случае «Скорлупы» был выбран ускоренный цикл разработки.

«Даже первые 20 лодок собирались уже по серийной модели. Параллельно выстраивались производственные процессы, которые позволяют без пауз перейти от малых партий к крупному выпуску», — сказал собеседник.

Мандельштам добавил, что производственная цепочка оптоволоконного БЭК организована по сетецентрическому принципу, благодаря чему подрядчики не в курсе, что получается «на выходе».

В марте Мандельштам рассказал, что в зону СВО поступили российские БЭК двойного назначения «Скорлупа», операторы которых заранее прошли обучение на морском полигоне.

