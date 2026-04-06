09:52, 6 апреля 2026Мир

Потери США в операции по спасению пилота подсчитали

MWM: США потеряли десять летательных аппаратов в ходе спасения пилота в Иране
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Social Media / Reuters

США потеряли десять летательных аппаратов в ходе операции по спасению экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E, включая вертолеты, беспилотники и самолеты поддержки. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine (MWM).

«Во время полетов на малых высотах над Ираном иранскими средствами ПВО были сбиты два вертолета UH-60, два беспилотных летательных аппарата MQ-9, самолет A-10, который, как сообщалось, обеспечивал прикрытие с воздуха, и поддерживающий израильский разведывательный беспилотник Hermes 900», — сказано в сообщении.

Кроме того, два самолета HC-130J Combat King II и два вертолета MH-6 были уничтожены самими США после вынужденной посадки на территории Ирана, чтобы исключить их попадание в руки противника. При этом не исключается, что часть из них могла быть уничтожена ударами иранской стороны.

Ранее сообщалось, что американским военным удалось спасти второго пилота истребителя F-15E, сбитого 3 апреля в Иране. Отмечалось, что в спасательной операции участвовали десятки самолетов.

