12:53, 6 апреля 2026

Продажи одного вида транспорта в России показали взрывной рост

Аналитик Целиков: Реализация мотоциклов в России выросла боле чем на 30 %
Марина Аверкина

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За минувшую неделю в России зарегистрировали немногим более 31 тысячи новых легковых автомобилей, что оказалось на 8 процентов больше результата предыдущей недели. По сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года рост составил 27 процентов. Взрывной рост зафиксирован в мотосекторе, сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

За отчетную неделю на учет поставили 2274 новых мотоцикла, что на 32 процента больше, чем неделей ранее, и на 24 процента превосходит прошлогодний показатель.

Рост зафиксирован в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) — на 21 процент относительно предыдущей недели (1,5 тысячи проданных единиц). Но это значительное падение в сравнении с результатом прошлого года — на 22 процента.

Снижение реализации отмечено в сегменте грузовых машин — на 1 процент относительно предыдущей недели и на 15 процентов к аналогичной неделе прошлого года. Но продажи 14-ой недели все-таки превысили порог в одну тысячу единиц.

«На предыдущей неделе понедельник и вторник были "закрывающими квартал". В эти дни традиционно у дилеров наблюдается максимальная "выдача" автомобилей для получения бонусов. Поэтому более точно понять, сохраняется ли рост авторынка в апреле, узнаем в следующий понедельник. Напомню, что в марте авторынок вырос на 31 процент», — подытожил Целиков.

Ранее аналитик сообщил, что в первый месяц весны на российском авторынке зафиксирован резкий рост неофициальных поставок — в 2,6 раза (или на 160 процентов). В пятерку лидеров вошли Toyota, BMW, Audi, Mercedes-Benz и Volkswagen.

